علاش الناس “بفشلو و ما يكملوش” بعد أول مشروع أوعمل ما نجحوش فيه

يُنصح الفرد بإعداد الميزانية قبل البدء بأيّ مشروع ، حيث تساعد الميزانية في فهم طبيعة العمل، والطرق التي تساهم في إنجازه.

والتكاليف الفعلية التي يجب توافرها لإنجاز هذا المشروع، ومن الأمثلة على هذه التكاليف:

تكاليف الإمدادات، وتكاليف العمال، والمعدات، وغيرها، فتتبع هذه التكاليف يساهم في إبقاء المشروع في المسار المحدد بالضبط.

ويمكن إبقاء التكاليف تحت السيطرة من خلال تتبع المدفوعات للموردين، وتعويض الموظفين ساعات عملٍ إضافية عند تقصيرهم أو إهمالهم للعمل.

يمكن للفرد أن ينجح في مشروع طالما أنّ مخططه وتوقعاته معقولة منذ البداية، فإذا كانت توقعات الفرد ليست في حدود المنطق والعقل، يمكن أن تؤدي إلى فشله في المشروع.

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ينبغي عند قيام مشروع تجاري ما الترويج له بطريقةٍ صحيحة، ويمكن الترويج له من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع العروض.

والمحفزات التي تشجع الناس على الإقبال على المنتج أو مشروع، وأيضاً استخدام تعزيزاتٍ تعمل على تشجيع الموظفين لمواصلة العمل عن طريق تقديم المكافآت لهم.

بالمقابل يُنصح الفرد بأن يكون ودياً في التعامل مع الناس، ودقيقاً في إطلاعهم على الأمور المالية التي تخص المنتج. أو المشروع حتّى يكسب ثقتهم، ونشر التحديثات المستمرة طوال مدّة المشروع، وحتّى عند انتهائه.

كما يساعد تقييم المشروع على تحديد النتائج الإيجابية، والأخطاء التي حصلت في المشروع، ويمكن الاستفادة من ذلك التقييم من خلال تجنب الوقوع في نفس الأخطاء في المشاريع القادمة.

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