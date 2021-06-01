علاش: تخصيص حافلات لنقل القادمين إلى الجزائر نحو الفنادق.. وكل الإجراءات جاهزة

قال المدير العام لمطار هواري بومدين الطاهر علاش، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات من أجل الإستقبال الأمثل للمسافرين القاديمن إلى الجزائر بعد قرار السلطات فتح المجال الجوي.

وأضاف علاش في حديث لتلفزيون “النهار”، أنه يتعين على القادمين إلى الجزائر إحضار تحليل “PCR” لمدة 36 ساعة قبل الدخول. بالإضافة إلى إقامة الحجر الصحي في الفنادق التي خصصتها الدولة لمدة 5 أيام.

وأوضح في ذات السياق، أنه تم تخصيص حافلات لنقل المسافرين القادمين نحو الفنادق في أريحية تامة. مضيفا أن وجهة المسافرين بالعاصمة ستكون فندق مازافران. أما المسافرين الخارجين من الجزائر فسيخضعون إلى إجراءات البلد المسافر إليه.

وكشف علاش في ذات السياق، أن هناك رحلة غدا من مطار العاصمة نحو مارسلون، ويوم الخميس نحو باريس. ويوم الجمعة نحو مارساي، ويوم السبت رحلة من مطار العاصمة نحو إسطنبول.