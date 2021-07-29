علاش: قاعات خاصة بالمطار لإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس وتسهيلات لدفع ثمنها

أوضح الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الجزائر، الطاهر علاش، أنه تم تجنيد كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية لضمان سلامة المسافرين و إنجاح الاجراءات.

وقال علاش للإذاعة الوطنية، أنه تم تسخير كاميرات حرارية عند نقطة الوصول يشرف عليها أطباء المراقبة الصحية بالحدود. كما تم تخصيص قاعات لإجراء تحاليل على 70 مسافرا في ظرف زمني مدته 15 دقيقة. بالإضافة إلى عدة تسهيلات لتسديد تكاليف التحاليل سواء نقدا بالعملة الوطنية أوالعملة الصعبة (دولار ، يورو ). أو عن طريق الدفع الإلكتروني من خلال الوسائل التي وضعتها البنوك الوطنية على مستوى المطار تحت تصرف المسافرين”.

وأوضح بأن المسافر لا يغادر نقطة الوصول الا بعد تقديم نتائج التحاليل السلبية لمصالح الشرطة. حيث تم تخصيص رواق خاص بالمسافرين الذين تؤكد نتائج التحاليل حملهم للفيروس. للإشارة فإن هذه الاجراءات الوقائية المتخذة في إطار مجابهة فيروس كورونا.