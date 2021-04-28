علاش: نقل أزيد من 94 ألف مسافر نحو الخارج عبر مطار الجزائر منذ بداية سنة 2021

قال الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، الطاهر علاش، أن أزيد من 418 ألف مسافر عبَر بمطار الجزائر.

وأضاف علاش في تصريح “لوأج”، أن 94 ألف مسافر عبَر على الشبكة الدولية، حصريًا في إطار عمليات الإجلاء.

وبلغ العدد الإجمالي للمسافرين من مطار الجزائر العاصمة 418259 مسافر من جانفي 2021.

وأكد علاش، أن الرحلات الدولية “تمت حصريا في إطار إجلاء رعايا أجانب من الجزائر إلى دول أخرى، بما أنه تم تعليق الرحلات الدولية المنتظمة منذ 17 مارس الماضي.

فيما يتعلق بالشركات التي توفر رحلات الإجلاء، أشار علاش إلى شركة الخطوط الجوية الفرنسية التي توفر رحلة يومية إلى فرنسا.

بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية الفرنسية “اي اس ال”، (ASL) التي توفر رحلات أيضا نحو فرنسا.

وكذا الخطوط الجوية التركية التي تقوم برحلات إلى اسطنبول، بالإضافة إلى شركة “لوفتانزا” (Lufthansa) والخطوط الجوية القطرية والخطوط الملكية المغربية.

وأوضح ذات المسؤول، أن وتيرة هذه الرحلات تختلف من شهر لآخر “حسب طلب الشركات، وأيضا حسب برنامج معتمد من قبل السلطات الجزائرية”.