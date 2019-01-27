علاش يثمن مبادرة إنشاء هيئة مستقلة للطيران ولكن..

ثمن الطاهر علاش ، المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، مبادرة وزارة النقل المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة للطيران المدني وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران.

ولدى تدخله خلال إجتماع باشرته لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية، لدراسة مشروع القانون رقم 98-.06 أوضح المدير العام،

أنّ عضوية الخطوط الجزائرية في المنظمة العالمية للنقل الجوي، وممارستها لنشاطها وفقاً للوائح منظمة الطيران المدني، يستدعي الإمتثال للمعايير المعمول بها دوليا.

ولكنه تخوف من كون المصادر المقترحة لتمويل هذه الهيئة والمتمثلة أساسا في أتاوات الملاحة الجوية ستؤثر سلباً على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعته بالزيادة.