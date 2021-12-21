مبهمة هي أقدرانا التي لا يسعنا التخمين لها ولا الاستمرار بالتفكير في قوّتها. تفاجئنا وتحمل لنا في طياتها بين ما يسر ويجعلنا نطير فوق السحاب فرحا تارة، وما يدمي الفؤاد ويوجعه تارة أخرى. لكن ولولا الرضا بالقضاء والقدر اللذان هما من شيم المؤمن لما قابلنا ما يعترينا من هموم بالصبر الذي نتجلد به. حين نتوقف إمام أحلامنا التي طال تحققها، وهذا بالذات ما جعلنا في هذا الركن. نختار لكم باقة من عروض لنساء متميزات، تردن تحقيق الأحلام على سنة خير الأنام.

الرقم السري :

135187

مستعدة للزواج فهل من شهم أجعله أعز الناس

أنا شابة من إحدى ولايات الوسط، مصممّة أزياء صاحبة ذوق رفيع، مطلقة ليس لديها أولاد. فصارت إنسانة وحيدة مررت بتجربة ضربتها في مقتل، وجعلتها تعود أدراجها. أعود لكنها حمد الله أنها وجد أهلا احتضنوها ورمموا انكسار قلبها. هي شابة جميلة الشكل وطويلة القامة، في العقد الرابع من عمرها.

تبحث عن زوج صاحب أخلاق وجاد في طلبه، يكون من أي ولاية من الوطن، سنّه من 45 إلى 55 سنة. لا يهم إن أرمل أن مطلّق حتّى بأولاد، عامل مستقر، وحبّذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

136188

مربية أجيال غايتها الحلال والإستمرار

سيدة من ولاية المدية، تبلغ من العمر 45 سنة، محترمة صاحبة أخلاق عليا، كما تمارس مهنة التعليم. وعازبة لم يسبق لي الزواج، جميلة القلب وطاهرة الروح، مدبرة جيدة لأمور البيت. لديها رغبة كبيرة في الاستقرار في رحاب الحلال. إلى جانب رجل صالح صادق يأخذها على أكف الراحة ويحملها إلى دنيا الطمأنينة والوقار والإستمرار بالمودة. رجل لا يهمها فيه سوى أن يحتويها بالحب والحنان، تفضله من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بطفل أو طفلين. وشرطها أن يكون موظفا مستقرا، حبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

1361889

مهري بسيط.. حب جميل وعلاقة شعارها الاستمرار الطويل

أنا امرأة في العقد الخامس من عمري، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، جميلة وطيبة، حنونة وحلوة المعشر. مطلقة بدون أولاد، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية ولي مسكن خاص، أشعر كثيرا بالوحدة، وقلبي يكاد يفقد شغفه.

أنتظر بفارغ الصبر أن أبدأ من جديد مع رجل صالح مقتدر، حليم وعطوف أريده من أي ولاية من ولايات الجزائر. سنه لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين أقبل أن أكون لهما صدرا حنونا وأما بامتياز.

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