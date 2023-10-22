علاقة صداقة تنتهي في السجن لعشريني تعرض للابتزاز فأحرق سيارة صديقه

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” ش.عبد الحق” 27 سنة. لضلوعه في قضية حرق سيارة صديقه الضحية ” ج.مصطفى”. بعد تعرضه للابتزاز بغرض نشر صوره الملتقطة. في وضعيات مخلة بالحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها ” فايسبوك”.

وجاء منطوق الحكم بعدما كان وكيل الجمهورية قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. في حق المتهم لمتابعته بجناية اضرام النار عمدا في أشياء منقولة للغير.

وكشفت جلسة المحاكمة أن القضية انطلق التحقيق فيها بعد نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بتاريخ 14 اوت 2022. في حدود الساعة 3 صباحا للتبليغ عن وقوع حريق في مركبة. من نوع “بولو 2012 “بيضاء اللون ملك للمدعو “ج.مصطفى” بمحل اقامته ببئر خادم.

بحيث بعد تنقل رجال الحماية المدنية تم اخماد الحريق فيما باشرت رجال الضبطية التحقيق في الحادثة.

كما تم التوصل في اطار التحقيق إلى الفاعل الرئيسي المتهم الحالي ” ش.عبد الحق “. بعد استغلال الفيديوهات المستخرجة. من هاتف المتهم والبصمات من مسرح الجريمة.

وفي الجلسة اعترف المتهم بأنه أضرم النار في سيارة الضحية صديقه عمدا. بسبب تعرضه للابتزاز من طرفه وتهديده بنشر صور تخصه مخلة بالحياء كانت بهاتفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

مضيفا المتهم أن الضحية التقط له صورا وهو عارٍ مجرد من ملابسه خلال مرافقته الى ولاية بجاية في احدى المرات، من دون علمه.

كما صرح للمحكمة بأنه قبل حرق سيارة الضحية طلب من شقيقه التدخل لتسليمه الصور فسلمه ” فلاش ديسك “. تحتوي على بعض الصور لكن الضحية أعاد الاتصال به ليبتزه معلنا بأنه يحوز على صور أخرى تخصه سيقوم بنشرها لاحقا.

والتمس المتهم ظروف التخفيف كون الفعل الذي اقترفه كان تحت وطأة التهديد والخوف من فضيحة تضعه قي مواقف محرجة مع عائلته وأقاربه.