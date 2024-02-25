علاقة غرامية تنتهي بوضع جامعية في السجن لتورطها في التزوير والمتاجرة بالمخدرات

انتهت علاقة غرامية عمرها بضعة أسابيع فقط بوضع فتاة طالبة جامعية سنة ثانية مناجمت في السجن، المسماة ” ب.شيماء” 22 سنة. لتورطها في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتزوير وثائق عرفية طالت شهادات طبية. فيما لا يزال البحث جاري عن المتهم صديقها المتهم “د.فارس” مسبوق قضائيا وشريكه المدعو ” ا.هشام”. اللذين لاذا بالفرار من مسرح الجريمة عند مداهمة رجال الضبطية لمسكن عائلي يضم 3طوابق. تم إخفاء باحدى الطوابق كمية معتبرة من الممنوعات من مختلف الانواع منها ” مؤثرات عقلية” و” كوكايين”. ومخدرات من نوع ” القنب الهندي” بالاضافة الى شهادة طبية مزورة.

وبالرجوع الى تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، في جلسة المثول الفوري. فإن الوقائع تعود الى يوم السبت الفارط أين قام رجال الضبطية القضائية بمداهمة مسكن المدعو ” د .فارس”. في حدود السابعة مساء، أين كانت تتواجد الفتاة المتهمة المسماة ” ب.شيماء” التي علاقة غرامية ربطتها بالمتهم ” هشام” منذ 29 جانفي 2024.

ومكنت العملية من حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية تتمثل التي كان المتهم يخفيها في غرفة النوم الخاصة به. أين كان يواعد صديقته المتهمة ” شيماء “.

وتم حجز 18 كبسولة من نوع ” بريغابالين”، 7 أسلحة محظورة، 102 كبسولة من نوع ” اكستازي” ، مسحوق أبيض من نوع ” كوكايين” وزنه 14 غ. مسحوق أبيض من نوع ” اكستازي” بوزن 0.14غ. بالإضافة إلى ميزان رقمي يستعمل لوزن الممنوعات، وختم طبي وهاتف نقال.

كما مكنت ذات العملية من حجز كمية معتبرة من المخدرات بفناء المسكن التي تخلصت منها المتهمة بطلب من صديقها. بعد تفطنه لتواجد رجال الشرطة بمحيط المسكن عند خروجه منه لشراء وجبة العشاء تاركا المتهمة لوحدها بغرفته.

بحيث تم حجز بالفناء 440 قرص من نتع ” بريغابالين ” 21 قرص من نوع ” اكستازي ” من نوع ” لوبرقيني”. قطعة من القنب الهندي وزنها 96غ، ومبلغ مالي يقدر إجمالا ب19 مليون سنتيم عائدات الترويج.

اعترفات المتهمة..

وفي الجلسة اعترفت المتهمة بعلاقتها التي ربطتها بالمتهم الفار ” د فارس” ظنا منها أنه فارس أحلامها. حيث بعد التعرف عليه عرض عليها مواعدته بمسكنه فوافقت على الفكرة.

وبيوم السبت عند الساعة السابعة مساء صرحت المتهمة بأنه استأذن منها المغادرة لأجل اقتناء وجبة العشاء. إذ وبمجرد خروجه بعد مضي 20 دقيقة اتصل بها وطلب منها الخروج فورا من المنزل والتخلص من بعض الأغراض المتواجدة بالغرفة.

وأضافت المتهمة بأنها من جراء حالة الذعر التي انتباتها بقيت في المسكن فدخل رجال الشرطة عليها والقي القبض عليها. ناكرة علاقتها بالممنوعات التي ضبطت بمسكن صديقها.

كما تراجعت عن اقوالها بالجلسة بانكارها مشاهدتها المتهم الثاني ” هشام ” الذي زار المسكن. وقام بنفس اليوم بإخراج بعض الاغراض من غرفة صديقها ” فارس”.

وعلى ضوء تمسك المتهمة ” شيماء” بالانكار القاطع بالتهم المنسوبة اليها التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و20 سنة حبسا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الفارين ” هشام” و” فارس”. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهما.

وتمت متابعة المتهمين جميعهم بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات بغرض البيع وجنحة التزوير في محررات عرفية.