علامات إستفهام كثيرة في قائمة ماجر وبودبوز أبرزها !!

أبعد الناخب الوطني “رابح ماجر” عديد الأسماء عن قائمة الخضر التي أعلنها اليوم والخاصة بوديتي “تنزانيا” و”إيران” نهاية الشهر الحالي.

وحملت القائمة مُفاجأة كبيرة بإبعاد لاعب “ريال بيتيس” الإسباني “رياض بودبوز” رغم تألقه في “الليغا” ومُشاركته بإستمرار مع النادي الأندلسي.

وواصل ماجر إستبعاده لنجم نابولي أدم أوناس الذي لا يُشارك مع فريق الجنوب الإيطالي إضافة إلى رشيد غزال لاعب موناكو.

ورغم تداول إسمه بقوة في محيط الخضر وتألقه اللافت في الدوري السعودي لم يستدعي ماجر “عزالدين دوخة” حارس نادي “أُحد”.

وإستغنى صاحب العقب الذهبي عن “عبد المؤمن جاب”و المُلتحق بالنصر رغم عودته القوية مع “العالمي” ويوسف عطال لاعب “كورتري” البلجيكي.

بسبب عدم مُشاركته منذ فترة طويلة مع فريقه، وحملت قائمة المُبعدين أيضا أسماء إسحاق بلفوضيل ،ياسين بن زية ومحمد فارس.

رغم أن الظهير الأيسر لنادي هيلاس فيرونا الإيطالي يلعب بإستمرار في الكالتشيو إضافة إلى غياب غولام بداعي الإصابة.

هذا وواصل مُدرب الخضر إستبعاده غير المفهموم لفيغولي لاعب غلطة سراي التركي ومبولحي حارس الإتفاق السعودي رغم تألق الثنائي.