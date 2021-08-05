علامات غريبة تظهر على رأس زعيم كوريا الشمالية تثير الجدل

إنتشرت صور حديثة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أثارت جدلا كبيرا بسبب ظهور علامات غريبة وضمادة على رأسه.

وأظهرت صور نشرها التلفزيون المركزي في بيونغيانغ، الزعيم البالغ من العمر 37 عاما، مع ضمادة على مؤخرة رأسه.

كما سلط موقع “نورث كوريا نيوز” الضوء على بقعة خضراء غريبة أسفل مؤخرة رأسه.

وقال الموقع، إن البقعة الخضراء أو الضمادة على الجانب الأيمن الخلفي من رأس كيم، لا تزال غير معروفة الأسباب.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأميركية، فإن البقعة الغامضة كانت مرئية خلال حدث عسكري حضره كيم في جويلية، بالرغم من إنها لم تكن ظاهرة سابقا.

وانتشرت مؤخرا العديد من التكهنات حول الوضع الصحي لكيم بعد أن خسر وزنه بسرعة، كما لاحقت الشائعات الزعيم الكوري، حتى أن البعض شكك في وفاته.