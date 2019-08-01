علامات غير واضحة لمشكلة في القلب

عادة لا يشعر الإنسان، بأنه يعاني من مشكلة صحية، ويعتقد أنه على ما يرام، ومع ذلك فهناك علامات تشير إلى وجود مشكلات في القلب، ولكنها لا تكون واضحة في بعض الأحيان.

ومن بين هذه العلامات، حسبما أورده موقع “روسيا اليوم”، ظهور طيات قطرية على شحمة الأذن، فبالرغم من كونها لا تثير أي قلق، بيد أن هناك علاقة بينها وبين القلب.

وكان أول من أكتشف هذه العلامة، “ساندرز فرانك”، حيث بينت نتائج التجارب التي أجراها، أن وجود طية صغيرة على الجانب الخارجي للأذن، يشير إلى خطر تطور تصلب الشرايين.

بالإضافة إلى إزرقاق الشفاه فجأة، بالرغم من عدم التعرض للبرد الشديد، أو التواجد في الأماكن المغلقة، فهنا يجب التفكير مباشرة في الحالة الصحية للقلب.

وتتمثل العلامة الثالثة، في وجود لويحات دهنية في مناطق مختلفة من الجسم، مثل اليدين والقدمين والجفون.

وتكون هذه اللويحات غير مؤلمة، ولكنها قد تكون علامة جدية لوجود مشكلات صحية، كإرتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، لمستوى عال جدا، وتراكمه في الشرايين التي تغذي القلب بالدم.