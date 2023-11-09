علامات كبيرة ستصنع في الجزائر.. سيارات حقيقية وليس نفخ “الرّْوَد”
تسعى الجزائر، إلى صناعة سيارات محلية حقيقة، وليس كما كانت في السابق بتركيب العجلات. وفي هذا الإطار، قال وزير الصناعة، علي عون، أن إستراتيجية الدولة في الصناعة السيارات تدل على إرادة خلق صناعة سيارات حقيقية التي لا علاقة لها بما كان في السابق.
كما تطرق وزير الصناعة إلى مشكل التأخر في إطلاق بعض العلامات. حيث أرجع السبب إلى للدراسات التي يقوم بها مع أصحاب العلامات. مردفا “حتى تكون الصناعة التي سيطلقونها حقيقية “ماشي” نفخ العجلات”.
وقال، عون، على هامش إطلاق علامة “شيري” في الجزائر، إن الصناعة الحقيقية هي تأتي بسيارات ذات جودة وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. مشيرا في سياق متصل، إلى أن 2024 ستكون سنة صناعة السيارات في الجزائر”. مضيفا أن هناك إقبال من علامات كبيرة وهم في مرحلة التفاوض.
علامة CHERY تشرع رسميا في التسويق
وأعلنت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لعلامة شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.
وكشفت الشركة عن أسعار سيارات “شيري” و باقة موديلاتها التي ستسوق في الجزائر. قبل نهاية سنة 2023. والتي تتضمن موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية تتراوح بين 199 مليون و 500 مليون سنتيم.
حيث تعتزم شيري تسويق 11 ألف مركبة قبل نهاية السنة الجارية. مع رفع كوطة السنة المقبلة إلى 50 الف وحدة.
وتعرض الشركة 15 خيارا من بين 7 موديلات تتمثل في تيغو 2 برو، تيغو 4 برو. تيغو7 برو، تيغو 8 برو، تيغو 8 ماكس، أريزو 5 وأريزو 8.