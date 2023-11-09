علامات كبيرة ستصنع في الجزائر.. سيارات حقيقية وليس نفخ “الرّْوَد”

تسعى الجزائر، إلى صناعة سيارات محلية حقيقة، وليس كما كانت في السابق بتركيب العجلات. وفي هذا الإطار، قال وزير الصناعة، علي عون، أن إستراتيجية الدولة في الصناعة السيارات تدل على إرادة خلق صناعة سيارات حقيقية التي لا علاقة لها بما كان في السابق.

كما تطرق وزير الصناعة إلى مشكل التأخر في إطلاق بعض العلامات. حيث أرجع السبب إلى للدراسات التي يقوم بها مع أصحاب العلامات. مردفا “حتى تكون الصناعة التي سيطلقونها حقيقية “ماشي” نفخ العجلات”.

وقال، عون، على هامش إطلاق علامة “شيري” في الجزائر، إن الصناعة الحقيقية هي تأتي بسيارات ذات جودة وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. مشيرا في سياق متصل، إلى أن 2024 ستكون سنة صناعة السيارات في الجزائر”. مضيفا أن هناك إقبال من علامات كبيرة وهم في مرحلة التفاوض.

علامة CHERY تشرع رسميا في التسويق