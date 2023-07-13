علامة السيارات ” لادا- LADA ” في مفاوضات لدخول السوق الجزائرية

كشف موقع ” سبوتنيك ” الروسي عن رغبة شركة السيارات “أفتوفاز ” الروسية في دخول سوق السيارات الجزائرية.

وأعلن رئيس شركة السيارات ” أفتوفاز” الروسية مكسيم سوكولوف نقلا عن ذات الموقع عن دخول الشركة في مفاوضات مع دول عربية منها الجزائر ومصر حول تنظيم تصدير وتجميع ” لادا- LADA “.

وأضاف مكسيم سوكولوف ان ” أفتوفاز” منفتحة على المشاريع الجديدة مع عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط قائلا: “نجري عملية تفاوض نشطة لكل من الصادرات وتنظيم مصانع التجميع”.

وأضاف ذات الموقع عن رئيس شركة السيارات ” أفتوفاز” عن إمكانية كبيرة في تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية وقال انه إلى جانب مصر هذا يشمل الجزائر ونيجيريا وإثيوبيا وغانا”. وايضا من بين دول جنوب شرق آسيا.

وتابع رئيس “أفتوفاز” انه الشركة مستعدة لإقامة تعاون مع إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسوريا.