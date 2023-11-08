علامة جديدة تتحصل على الاعتماد لتسويق مركباتها النفعية في الجزائر

تحصلت علامة كاري الجزائر Karry auto على الإعتماد النهائي لاستيراد السيارات.

وحسب مصادر النهار أونلاين فإن العلامة تابعة لشركة شيري أوتوموبيل الصينية.

وأشار ذات المصدر، اليوم الأربعاء، أن هذه العلامة متخصصة في تسويق المركبات النفعية.

شيري هي شركة صينية مملوكة للدولة لصناعة السيارات ومقرها في ووهو ، آنهوي ، الصين. منتجات شيري الرئيسية هي سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي. تبيع سيارات الركاب تحت ماركة شيري والمركبات التجارية تحت ماركة كاري.

شيري هي عاشر أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين تقاس بإنتاج عام 2012 (حوالي 590 ألف وحدة).

بدأت شيري إنتاج السيارات في عام 1999 وتصديرها من الصين في عام 2001. وهي أكبر مصدر لسيارات الركاب في الصين منذ عام 2003 ، وفي عام 2011 صدرت حوالي 25٪ من إجمالي إنتاجها. وهي تدير مشروعًا مشتركًا بنسبة 50:50 مع Kenon Holdings ، Qoros. والتي تم تشكيلها في عام 2007 وتبيع مجموعة من السيارات المتميزة في الأسواق الناشئة.

تمتلك شيري العديد من منشآت تجميع المركبات وتصنيع المكونات في الصين القارية ، ويتم تجميع مركباتها في حوالي 15 دولة أخرى. بشكل أساسي في المصانع غير المملوكة للشركة والتي تستخدم إما طريقة التدمير الكاملة أو شبه الكاملة أطقم.