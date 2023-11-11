علامة جديدة للسيارات الصينية بأسعار مغرية تتحصل على الإعتماد النهائي

تحصلت العلامة الصينية للسيارات DF joyearعلى الإعتماد النهائي لاستيراد السيارات من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن أسعار سيارات علامة DF joyear ستكون ما بين 200 و500 مليون سنتيم.

وأضاف ذات المصدر ستكون اول سيارة نموجية من علامة Joyear من طراز T5 Evo ستدخل الجزائر بعد حوالي 10 أيام. بينما الموديل الثاني سيكون M4 u-tour سيدخل الجزائر بعد حوالي شهر.

وبهذه العلامة تصبح كل من علامة DF joyear، شيري، جيلي، dfsk ، jac وفيكتوري، علامات صينية تدخل الجزائر وتغزوا الاسواق.