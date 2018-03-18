علامة كَاملة وإمتيازْ للأندية الجَزائرية في المُنافسات القارِية

نجحت الأندية الجزائرية الأربع المشاركة في الدور الـ16 للمنافسات الإفريقية لكرة القدم وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شباب بلوزداد وإتحاد العاصمة.

في قطع تأشيرة المرور للأدوار القادمة في مقدمتهم المولودية والوفاق الذين بلغوا دور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية.

فيما سيكون الناديين العاصميين “سوسطارة” و”أبناء لعقيبة” أمام خطوة أخيرة لبلوغ دور الثمانية من كأس الكاف بعد تأهلهما للدور الـ16 مُكرر.

المولودية بالقوة السادسة والوفاق بالرابعة

وجاء تأهل “العميد” بعد سحقه للضيف النيجيري مونتاين أوف فاير بنتيجة 6-0 في إياب الدور الـ16 الذي جرى امس بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما أطاح “النسر السطايفي” بممثل غانا آدوانا ستارز برباعية نظيفة اليوم في لقاء العودة من الدور الـ16 بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

الخبرة تأهل “سوسطارة” و”الشباب” يعود بقوة في إفريقيا

وبلغ أصحاب الزي الأحمر والأسود الدور القادم من منافسة الكاف بعد تعادلهم اليوم أمام مانياما الكونغولي 1-1، ومستغليين نتيجة الذهاب 2-2 بالكونغو.

فيما عرف أشبال التقني المغربي رشيد الطاوسي كيفية العودة بالتأهل أمام نادي نكانا الزامبي رغم الخسارة، بعد فوزهم ذهابا بثلاثية.