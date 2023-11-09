علامة CHERY تشرع رسميا في تسويق سياراتها بالجزائر بهذه الأسعار

أعلنت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company خلال ندوة صحفية. انعقدت اليوم الخميس عن الإطلاق الرسمي لعلامة شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.

وكشفت الشركة عن أسعار سيارات شيري و باقة موديلاتها التي ستسوق في الجزائر. قبل نهاية سنة 2023. والتي تتضمن موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية وبأسعار تنافسية تتراوح بين 199 مليون و 500 مليون سنتيم.

حيث تعتزم شيري تسويق 11 الف مركبة قبل نهاية السنة الجارية. مع رفع كوطة السنة المقبلة إلى 50 الف وحدة.

وتعرض الشركة 15 خيارا من بين 7 موديلات تتمثل في تيغو 2 برو, تيغو 4 برو. تيغو7 برو، تيغو 8 برو تيغو 8 ماكس، أريزو 5 و أريزو 8.

خيارات وأسعار تتناسب مع متطلبات المواطن الجزائري

تتوفر سيارة تيغو برو 2 بثلاث نسخ منها

Tiggo 2 Pro Comfort 1.5L MT

مقترحة بسعر 199 مليون و900 ومحرك بنزين 1.5 لتر بقوة 107 أحصنة مع علبة يدوية من 5 سرعات.

Tiggo 2 Pro Comfort 1.5 CVT

محرك 1.5 بنزين بقوة 107 أحصنة مع علبة أوتوماتيكية

Tiggo 2 Pro Luxury 1.0 TCI CVT

محرك 1 لتر توربيني مع علبة أوتوماتيكية CVT

سيارة تيغو برو 4 بثلاث نسخ

Tiggo 4 pro comfort 1.5L MT

محرك 1.5 لتر مع علبة يدوية

Tiggo 4 pro Luxury 1.5L CVT

محرك 1.5 لتر مع علبة أوتوماتيكية

Tiggo 4 pro premium1.5L CVT

محرك 1.5 لتر وعلبة أوتوماتيكية

سيارة تيغو برو 7 بنسختين

Tiggo 7 pro comfort 1.5TCI CVT

محرك 1.5 لتر TCI مع علبة أوتوماتيكية

Tiggo 7 pro luxury 1.5TCI CVT

محرك 1.5لتر TCI مع علبة أوتوماتيكية

سيارة تيغو 8 بنسختين

Tiggo 8 pro premium 1.6 TGDI 7 DCT

محرك 1.6 TGDI مع علبة أوتوماتيكية من 7 سرعات

Tiggo 8 Max 2.0 TGDI 7 DCT

بسعر 539 مليون و900 بمحرك 2 لتر TGDI الأقوى لدى علامة شيري مع علبة أوتوماتيكية من 7 سرعات

أما بخصوص باقة أريزو، تقترح علامة شيري موديل أريزو 5 بنسختين

Arizo 5 comfort 1.5 L MT

محرك 1.5 لتر مع علبة يدوية

Arizo 5 comfort 1.5 L CVT

محرك 1.5 لتر مع علبة أوتوماتيكية CVT

سيارة أريزو 8 بنسختين أيضا

Arizo 8 comfort 1.6 TGDI CVT

محرك 1.6 TGDI مع علبة أوتوماتيكية

Arizo 8 luxury 1.6 TGDI CVT

محرك 1.6 TGDI مع علبة أوتوماتيكية CVT

سيارات هجينة وأخرى كهربائية ضمن باقة شيري قريبا

وتعتزم علامة شيري على تسويق سيارات هجينة وأخرى كهربائية ضمن استراتيجية الجزائر في التوجه نحو التكنولوجيا الحديثة والتحول الطاقوي،

ومن بينها سيارة tiggo 8 pro e plus

المجهزة بمحرك هجين وموديل toggo 7 pro PHEV الهجين أيضا

وكذا موديل EQ1 little ant الكهربائي بقوة 55 كيلواط وسرعة قصوى تصل إلى 120 كلم في الساعة مع القدرة على قطع 300 كلم بشحنة واحدة

7 سنوات ضمان.. عربون ثقة مع المواطن الجزائري

أسعار جد تنافسية ومفاجئة للكثيرين، مقارنة بالتجهيزات التي تتوفر عليها سيارات شيري، حيث تدخل السيد وزير الصناعة شخصيا مع الطرف الصيني في التفاوض حول الأسعار حتى تكون في متناول المواطن الجزائري

تتمتع شيري بالعديد من المميزات والاضافات التكنولوجية التي تنافس به مثيلاتها في السوق اضافة الى مدة ضمان تقدر ب 7 سنوات أو 200 الف كلم على كل موديلاتها، عربون ثقة للزبون الجزائري حول نوعية وجودة سياراتها

العلامة ستوزع سيارتها من خلال 32 وكيل معتمد موزع عبر 30 ولاية جزائرية والتي من خلالها استطاعت خلق 1000 منصب شغل مباشر و500 منصب غير مباشر.

24 ألف سيارة سنويًا ونسبة إدماج تصل إلى 15% في السنة الأولى

وقد استعرض أمس المدير العام لشركة شيري مع السيد على عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مشروع التصنيع الذي سيكون في ولاية برج بعريريج والذي يهدف إلى إنتاج 24 الف وحدة سنويا لتصل طاقة الإنتاج إلى 100 الف وحدة في السنة الثالثة

بنسبة إدماج محلية ستصل في السنة الأولى إلى 15% وهذا من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع مصنعين جزائريين في مجال المناولة

المشروع الذي من شأنه تحقيق قفزة نوعية في مجال الصناعات الميكانيكية وخلق الآلاف من مناصب الشغل

26 سنة خبرة في مجال السيارات ورغبة في الولوج إلى السوق الأوروبية

يذكر أن علامة شيري الصينية أنشأت سنة 1997 في منطقة ووهو wohoo بالقرب من ‘Anhui,

وهي موجودة حاليا في أكثر من 80 دولة في العالم مع عشرة مصانع تجميع

حيث تعتزم دخول السوق الأوربية عبر مشروع مصنع في إسبانيا من خلال استرجاع مصنع نيسان ببرشلونة أو بلدان أخرى مثل ألمانيا وفرنسا حيث ستسوق علامة أمودا وجايكو التابعتين للشركة الأم شيري في أوربا

تطور موديلات الشركة الصينية جعلها تحقق مبيعات قدرت ب 1.06 مليون وحدة عبر العالم محققة من خلال ذلك نمو فاق 38 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية

وعلى تجربة علامة كيا أنشأت شيري مركز تصميم السيارات centre de design في ألمانيا سنة 2018 ما يفسر القفزة النوعية من ناحية التصميم الخارجي والداخلي لسياراتها.