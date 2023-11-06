علامة DONGFENG الصينية تعرض 9 سيارات بالجزائر ابتداء من 280 مليون

ستعرف السوق الجزائرية قريبا دخول 9 سيارات لعلامة DONGFENG الصينية عبر الموزع الرسمي للعلامة AAC.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” التي أوردت الخبر، فإن هذه السيارات تسوق حاليا في أوروبا، وبالتحديد في هولندا وبلجيكا.

وأشار ذات المصدر، اليوم الإثنين، أنه سيتم الانطلاق في تسويق السيارات نهاية شهر جانفي أو بداية فيفري المقبل على أقصى تقدير.

وقد حصلت علامة DONGFENG الصينية على الاعتماد من طرف وزارة الصناعة، فيما تنتظر رخصة الاستيراد من وزارة التجارة.

وأورد مصدرنا أن علامة DONGFENG الصينية ستسوق 8 موديلات من سلسلتين مختلفتين. والتي ستدخل الجزائر عبر البحر ديسمبر المقبل.

وتتراوح أسعار السيارات من علامة DONGFENG الصينية بين 280 مليون سنتيم و600 مليون سنتيم.

سيارة .. HUGE خيارك الأفضل لتلبية الطلب على توفير الوقود

يجب أن تكون Dongfeng Huge خيارك الأفضل لتلبية الطلب على توفير الوقود.

وتتوفر السيارة بطرازين EDITION3 الذي يحتوي على محرك 1.5 توربو بقوة 205 أحصنة. وعزم دوران 305 نيوتن متر.

أما الطراز الثاني مجهز بمحركين الأول كهربائي والثاني بنزين واللذان يولدان قوة تصل إلى 246 حصان وعزم دوران 540 نيوتن متر.

ويعتبر هذا الطراز الأكثر تجهيزا من هذه الفئة.

سيارة SHINE GS.. تناغم مثالي بين الأداء والكفاءة

يأتي طراز Dongfeng SHINE مزودًا بمحرك بنزين 1.5 لتر بقوة 126 حصان.

ويمثل هذا المحرك تناغمًا مثاليًا بين الأداء والكفاءة، مما يضمن تجربة قيادة ديناميكية واقتصادية بمعدل استهلاك يصل الى 6.3 لتر/100 كلم.

سيارة AX7.. جذابة وحديثة ورياضية

Aeolus AX7، سابقًا Dongfeng Fengshen AX7 هي سيارة SUV مدمجة تنتجها شركة Dongfeng Motor Corporation. تحت العلامة التجارية الفرعية Aeolus.

وتم تصميمها على هيكل طويل حديث لسيارة Honda CR-V ومحركات PSA Peugeot Citroën، المميزة.

تم تجهيز السيارة متعددة الاستخدامات بمحرك بنزين توربيني سعة محرك 1.5 تيربو ماتش باور بقوة 190 حصان. وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.

وتتوفر السيارة على خاصية القيادة الاقتصادية الرياضية والمريحة.

سيارة SHINE MAX.. تصميم الرياضي بمحرك قوي وأنظمة أمان

يأتي طراز SHINE MAX مزودًا بمحرك بنزين 1.5 لتر بقوة 192 حصان.

وتتوفر السيارة بنسختين EDITION1 الأقل تجهيزا وEDITION E3 التي تتوفر على خصائص وخيارات إضافية.

تجمع سيارة السيدان Dongfeng Shine Max بين التصميم الرياضي الأنيق والمحرك القوي وأنظمة الأمان العديدة وغيرها من المزايا.

تجذب المقصورة الداخلية لسيارة السيدان الصينية Dongfeng Shine Max الانتباه براحتها وتنوع الخيارات الإضافية.

لوحة عدادات افتراضية بشاشة مقاس 12.3 بوصة؛ نظام الوسائط المتعددة بشاشة 10.25 بوصة. التحكم في المناخ مع لوحة اللمس. مقعد السائق مع وظيفة التهوية ومسند الظهر. شحن لاسلكي للهواتف الذكية. نظام تثبيت السرعة التكيفي؛ سقف ذو إطلالة بانورامية، كاميرات شاملة.

سيارة T5 EVO.. محرك موثوق وقوي

تقترح العلامة نسختين من هذه السيارة في الجزائر، LUXURY وHONOR. واللتان تتقاسمان نفس المحرك الذي هو عبارة عن محرك ميتسوبيتشي 1.5 لتر توربو بقوة 194 حصان.

DONGFENG FORTHING T5 EVO، وهي سيارة كروس أوفر مدمجة أنيقة ورياضية.

تتميز سيارة T5 EVO بمقدمتها، وشبكتها السوداء الكبيرة مع شرائح عمودية، ومصابيحها الأمامية الرفيعة والمتكاملة بذكاء. وغطاء محركها الصدفي وزجاجها الأمامي الأنيق، تتمتع FORTHING T5 EVO. بجسم مرتفع وألواح عضلية مع أسطح محدبة ومقعرة متباينة.

يمكن لـ FORTHING T5 EVO استيعاب 5 أشخاص بشكل مريح بفضل طولها الاجمالي الذي يصل الى 4.57 متر.

تتميز داخلية سيارة FORTHING T5 EVO بتصميم رياضي. ومقاعد ذات ميزة التسخين. وكذا شاشة مركزية بخاصية الويفاي، البلوتوث من 10.25 بوصة.

سيارة T5L.. رحلة مريحة في جميع الأوقات

T5L، الطراز الراقي، يتسع لـ 7 ركاب، ونظام دخول بدون مفتاح، وإشعال بضغطة زر. لرحلة مريحة في جميع الأوقات.

يعتبر T5L بمثابة دعوة للحياة العائلية والسفر والتجارب الجديدة. كونه طرازًا متعدد الاستخدامات يتكيف مع احتياجاتك، ويحول المقصورة الداخلية بسهولة من 7 ركاب إلى 6.5 أو 4 أو 2 ركاب.

قوتها البالغة 154 حصانًا وعزم الدوران البالغ 240 نيوتن متر تجعل من T5 L سيارة فريدة من نوعها لحجمها وقدرتها. مزودة بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر وعلبة أوتوماتيكية من 6 سرعات.

سيارة SX5.. سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

تتميز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بأضواء قابلة للتعديل كهربائيًا، وقضبان جانبية على السقف،. وهيكل شديد الصلابة، بالإضافة إلى كاميرا.

يحتوي نظام المعلومات والترفيه على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات. مع منفذ USB، واتصال Bluetooth، مما يسمح لك بالبقاء على اتصال بجهازك لتشغيل الموسيقى أو شحن السيارة.

ويحافظ محرك هذه السيارة على الدعم الذي تحتاجه سيارات الدفع الرباعي، وذلك بمحرك ميتسوبيشي 1.5 لتر بقوة 120 حصان.

سيارة RICH6.. المفاجأة الكبرى

تعتبر سيارة دونغفنغ ريتش 6 سيارة “بيك آب” قوية ومقاومة ومتينة وأنيقة.

بفضل شبكتها الضخمة السداسية المصنوعة من الكروم والمتصلة بالمصابيح الأمامية على الجانبين. تطمح البيك أب إلى الفخامة والقوة. أسلوبها المثير للإعجاب يخلق فيك شعورًا بالاستعداد لخوض مغامرة على جميع التضاريس دون تعقيدات.

تمثل الخطوط الأمامية للمصد وغطاء المحرك والمصابيح الأمامية قفزة نوعية نحو جيل جديد من سيارات البيك أب. مع RICH 6، لن تحصل على الأداء والجودة فحسب، بل يمكنك أيضًا الوصول إلى تصميم جميل وعصري يستحق سيارة الدفع الرباعي الراقية.

تم تصنيع سيارة RICH 6 في مصانع “ZHENGZHO NISSAN AUTOMOBILE”. وهي تعتمد تكنولوجيا نيسان اليابانية وتقدم أداءً ممتازًا في القوة.

بفضل محركها المصمم من قبل نيسان M9T، والذي هو عبارة عن 2.3 لتر DCI والذي يولد قوة 163 حصان.

تمثل مصابيح LED النهارية ومصابيح الضباب الأمامية نظام أمان نشط. يعمل على تحسين رؤية السيارة في حالات الرؤية الضعيفة مثل داخل النفق أو في الضباب.

تتبع خطوط المصابيح الأمامية تأثير التصميم العدواني المستوحى من عين النسر.

ومن ناحية أخرى، تعمل خطوطها الجانبية على تعزيز المظهر الجانبي وتمنحها إحساسًا أكبر بالقوة المناسبة لجميع الطرق.

سيارة SHINE MUCH

تنتمي السيارة الى فئة السيدان والمقترحة بثلاث نسخ مختلفة من حيث التجهيزات والمحرك.

الفئتين الاولى والثانية تتوفران بمحرك 1.5 لتر وقوة 126 حصان، مع علبة يدوية من 5 سرعات أو أوتوماتيكية من 6 سرعات.

بينما جهزت النسخة الثالثة بمحرك ماتش باور 1.5 توربو بقوة 199 حصان مدمج بعلية أوتوماتيكية من 6 سرعات.

ويتميز هذا الطراز بجنوط من 17 بوصة وخيارات إضافية من متطلبات الراحة والأمان.

كل هذه السيارات تحتوي على نظم المساعدة على القيادة ونظم الأمان، نذكر منها نظام ABS، EBD، نظام المحافظة على المسار وغيرها.

كما تتوفر على تجهيزات الراحة منها التكييف المركزي، التشغيل بدون مفاتيح وخيارات عديدة.