علامة JMC الصينية تتحصل على الإعتماد النهائي لإستيراد السيارات وهذا موعد تسويقها

كشفت مصادر النهار أونلاين أن علامة JMC الصينية والممثلة من طرف شركة jmc motors algerie. تحصلت على الإعتماد النهائي لإستيراد السيارات.

وأشارت ذات المصادر أن بداية تسويق السيارات النفعية من علامة JMC في الجزائر سيكون قريبا.

وشركة Jiangling Motors Corporation Limited ، التي هي اختصار لـ JMC ، هي شركة صينية لصناعة السيارات. أكبر مساهم في JMC هو Jiangling Investment . وهي شركة تسيطر عليها بالتساوي الشركات المملوكة للدولة شانجان .