علامتان تتحصلان على إعتماد استيراد السيارات وهذه الموديلات التي ستسوقها

تحصلت كل من علامة greatwall و dongfeng على الإعتماد النهائي لاستيراد السيارات الجديدة.

وستسوق دونغ فانغ في الجزائر كل من سيارات: Aeolus Shine GS، Aeolus Shine Max. Aeolus AX7، Aeolus Huge

– Forthing T5L

– Forthing SX5

– Rich 6 (Pick-up simple / double cabine / 4×2 / 4×4)

أما علامة غرايت وول، فلم يتم بعد الكشف عن السيارات التي ستسوقها في الجزائر.

وسبق وأن عرضت علامة Dongfeng الصينية الورقة الفنية والصور الخاصة بالشاحنة الصغيرة Dongfeng Captain W الجديدة.

وأشارت العلامة أن شاحنة Dongfeng Captain W ستكون متاحة اعتبارًا من جانفي 2024. في نسختين بسعر يبدأ من 1,900,000 دج شامل الضريبة.

كما تحتوي الشاحنة الصغيرة على كابينة واحدة، عجلات خلفية واحدة وعجلات خلفية مزدوجة.

بالمقارنة مع المنافسة، فإن الكابتن W يبرز بمحرك أكثر قوة (1.3 لتر 87 حصان مقابل 1 لتر 58 حصان).

إجمالي وزن السيارة الإجمالي (GVWR) أكبر 2490 كغ مقابل 1865 كجم للمقصورة المفردة. و2990 كغ مقابل 1865 كجم للمقصورة المزدوجة.

حمولة أكبر (1400 كجم مقابل 900 كجم للمقصورة المفردة و1290 كغ مقابل 900 كغ للمقصورة المزدوجة).

طول تحميل مفيد أكبر (2700 مم مقابل 2300 مم للمقصورة المفردة و2500 مم مقابل 2100 مم).

كما ستعرف السوق الجزائرية قريبا دخول 9 سيارات لعلامة DONGFENG الصينية عبر الموزع الرسمي للعلامة AAC.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” التي أوردت الخبر، فإن هذه السيارات تسوق حاليا في أوروبا، وبالتحديد في هولندا وبلجيكا.

كما أشار ذات المصدر، أنه سيتم الانطلاق في تسويق السيارات نهاية شهر جانفي أو بداية فيفري المقبل على أقصى تقدير.

وقد حصلت علامة DONGFENG الصينية على الاعتماد من طرف وزارة الصناعة، فيما تنتظر رخصة الاستيراد من وزارة التجارة.

وأورد مصدرنا أن علامة DONGFENG الصينية ستسوق 8 موديلات من سلسلتين مختلفتين. والتي ستدخل الجزائر عبر البحر ديسمبر المقبل.