علامتان جديدتان لإنتاج السيارات.. 120 وحدة قبل نهاية السنة

قال مقداد عقون، المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات. أنه يتوقع أن يبلغ إنتاج الجزائر من السيارات وسائر المركبات 120 ألف وحدة قبل نهاية 2023.

وأضاف عقون خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الإعلان الرسمي عن شروع علامة “شيري” الصينية في عملية إنتاج وتسويق السيارات بالجزائر. يشكّل نقطة البداية فقط لدعم السوق الوطنية للسيارات في الجزائر.

كما أعلن ذات المتحدث عن شروع علامتين تجاريتين أخريتن. الأولى أوروبية والثانية آسيوية، في عملية الإنتاج في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة منحت 38 اعتمادا نهائيا للمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الميكانيكية. بينهم 12 متعاملاً خاصاً بالسيارات النفعية.

كما اوضح عقون، أنه يتوقع بحسب البيانات المتوفرة حاليا أنّ الإنتاج الوطني من السيارات والمركبات بمختلف الأحجام والأنواع سيقارب 120 ألف وحدة قبل نهاية العام الجاري.