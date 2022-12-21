علامتين جديدتين للسيارات قريبا في الجزائر

كشف عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لتـرقـية الإستـثمار عن مصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات في العالم تقربوا للوكالة.

وأوضح ركاش خلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات بالنهـار TV مصنعين إثنين من أكبر مصنعي السيارات في العالم تقريوا للوكالة بعد إستيفائهم الإجراءات.

واكد ذات المسؤول ان تسجيل الإستثمار بالنسبة لمصنعي السيارات الوكالة هي أخر حلقة بعد سلسلة المفاوضات مع السلطات العليا في البلاد منها الحكومة ووزارة الصناعة. وبعد التوصل إلى التفاهم مع السلطات العمومية يأتي دور الوكالة من اجل التجسيد الفعلي للمشروع.

كما صرح المدير العام للوكالة الجزائرية لتـرقـية الإستـثمار حصريا للنهار عن وجود مصنعين عالميين إثنين في مجال تصنيع السيارات تقريوا للوكالة بعد إستكمال سلسلة المفاوضات والتوصل إلى الموافقة من السلطات.

ولم يرغب ركاش في التصريح عن هاذين المصنعين تاركا الامر لوزير الصناعة للكشف عنهم في الوقت المناسب.