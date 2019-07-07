علامــــات جيــــدة للعلمييـــن فـــي «البـــــاك»

مصححو المواد الأدبية في التصحيح الثالث والمواد العلمية في التصحيح الأول

المترشحون تحصلوا على علامات ممتازة في مادة الشريعة وجيدة في التاريخ

الأساتذة يحاولون تجنب منح النقاط الإقصائية للمترشحين في المواد الأساسية

انتهى مصححو امتحان شهادة البكالوريا من التصحيح الأول والثاني الخاص بمواد التاريخ والجغرافيا والشريعة بالنسبة لكل الشعب، وكذا مادة الفلسفة للشعب العلمية والتكنولوجية.

فيما لم تراوح عملية تصحيح المواد الأساسية المرحلة الأولى بالنسبة للفلسفة في شعبة الآداب والعلوم والرياضيات والفيزياء بالنسبة لشعبتي العلوم والرياضيات وكذا مادة المحاسبة بالنسبة لشعبة تسيير واقتصاد.

وحسب الأساتذة، فقد أظهرت النتائج تفوّق العلميين بنسبة كبيرة على شعبة الآداب والفلسفة، مع تسجيل علامات مشرفة

في بعض المواد العلمية على غرار الرياضيات والفيزياء بالنسبة للشعب العلمية، رغم أن التلاميذ اشتكوا من صعوبة المواضيع.

وتشير المعلومات إلى أن بعض المترشحين تحصلوا على علامات إقصائية في مادتي الفلسفة والعلوم التجريبية،

بسبب إجابتهم على مقالات لاعلاقة لها بمضمون السؤال وخروج التلاميذ عن الموضوع بالنسبة للعلوم، وهو الأمر

الذي تخالف فيه بعض الأساتذة الذين طالبوا بمنح المعنيين علامة على طريقة إعداد المقال وطريقة الإجابة.

وبالنسبة لمواد الشعب العلمية، فقد عرفت العلامات تحسنا نوعا ما مقارنة بالسنة الماضية التي تم فيها

تسجيل علامات تحت النقطة الأقصى، وهو الأمر الذي عجل بإقصاء العديد من المترشحين الناجحين في الامتحان

على غرار ما حدث في السنوات الماضية. وبالنسبة لمترشحي الشعب التقنية، فقد عرفت العلامات تراجعا مقارنة بالسنة الماضية.

وهذا ما يؤهل الشعب العلمية لتصدر قائمة الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا.

هذا وسيتم الإعلان عن نتائج الامتحان في موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث أن المترشح

مجبر على تدوين الرقم السري الخاص به ليتعرف بعدها على النتيجة، وسيتمكن الناجحون من استخراج

كشوف النقاط الخاصة بهم ليتمكنوا من تسجيل أنفسهم في المؤسسات الجامعية حسب تخصصهم.

للتذكير، فإن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون في 20 من شهر جويلية الجاري عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.