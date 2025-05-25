علام: “سعداء بتحقيق نجم بن عكنون الصعود ونتمنى تفادي أخطاء الماضي”

أبدى الرئيس الشرفي لفريق نجم بن عكنون، رابح علام، سعادته الكبيرة لتحقيق فريقه الصعود للقسم المحترف، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تفادي أخطاء الماضي مستقبلا.

وصرّح رابح علام، خلال تسلم نجم بن عكنون، دِرع بطولة القسم الثاني هواة: “نحن جد سعداء بتحقيق فريقنا الصعود”.

كما أضاف: “سعادتنا كبيرة، خاصة وأن هذا الصعود تم تحقيقه بمشاركة لاعبينا الشبان الذين أشرفنا على تكوينهم”.

وتابع رابح علام: “نتمنى تفادي الأخطاء التي ارتكبناها قبل سنتين، و أن لا تتكرر تجربة موسم 2023-2024”.