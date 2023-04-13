إعلان توظيف بإدارة المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة

أعلنت إدارة المجلس الشعبي الوطني، عن فتح توظيف للالتحاق برتبة مترجم، علما أن عدد المناصب المفتوحة هو إثنين.

وحسب بيان لذات الهيئة، تتمثل شروط المشاركة في التوظيف، أن يكون المعني متحصل على شهادة الليسانس في الترجمة الفورية. وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في نفس التخصص.

ويتكون ملف طالبي الوظيفة من طلب خطي وسيرة ذاتية مفصلة وصورتين شمسيتين ونسخة من شهادة التخصص المطلوب، وشهادة إثبات الخبرة المهنية المطلوبة، وتبيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.

هذا وتودع الملفات في أجل اقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان وترسل عن طريق البريد إلى العنوان التالي:

المجلس الشعبي الوطني، مديرية الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، 18 شارع زيغود يوسف، الجزائر الوسطى.