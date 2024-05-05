علاوة تحفيزية لمنتجي سمك البلطي

دعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية مربي المائيات في المياه العذبة. والفلاحين الممارسين لنشاط تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة. الراغبين في الاستفادة من العلاوة التحفيزية الخاصة بمنتجي سمك البلطي (التيلابيا).

وحسب بيان وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمقدرة بـ 50 دج عن كل 1 كلغ منتج منه. المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024. التقرب من مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات عبر التراب الوطني، من أجل الاستفسار وإيداع الملفات.

كما تدعو الوزارة المتعاملين الاقتصاديين والشباب الراغبين في الاستثمار في مجال تربية المائيات. التقرب من مصالحها للتعرف أكثر على التحفيزات المالية والجبائية المخصصة لهذه الشعبة الواعدة.

ويتكون الملف الخاص بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي (التيلابيا):

بالنسبة لمؤسسات تربية المائيات:

-استمارة معلومات تقدم من قبل المنتج وفق النموذج المعتمد (متوفر على مستوى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات).

-نسخة من السجل التجاري.

-نسخة من ترخيص تربية المائيات.

-وكذا نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية RIB.

وبالنسبة لتربية المائيات المدمجة مع الفلاحة:

استمارة معلومات تقدم من قبل المنتج وفق النموذج المحدد (متوفرة على مستوى مديريات وغرف الصيد البحري وتربية المائيات).

-نسخة من ترخيص تربية المائيات المدمجة.

-نسخة من كشف الهوية البنكية أو كشف الهوية البريدية RIB.