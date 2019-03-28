علا الفارس تخرج عن صمتها وهكذا ردت على منتقديها

خرجت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، عن صمتها، وردت، على حملة الهجوم التي تستهدفها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك بعد الإعلان عن مشاركة الإعلامية، في برنامج خاص ومسلسل درامي، سيتم بثهما عبر قناة قطرية.

وغردت الفارس على تويتر : ” سنة كاملة من الإساءات، تناسى البعض 15 عامًا من الحب والإخلاص والاحترام والعشرة، وتفننوا في محاربتي بلا ذنب، ومع ذلك التزمت الصمت”.

وأضافت علا : “أما الآن وقد أعلن عن برنامجي والمسلسل، وهما إنتاج خاص لشركة لبنانية وأخرى أردنية، يحق لأي قناة أن تشتري وتعرض المحتوى”.

وتابعت علا : ” تعود نفس الحسابات التي تمثل أصحابها، لبث الفتن مجددًا ودس السم بالعسل.. أولًا شكرًا لكم على الدعاية المجانية”.

وذكرت الفارس في تغريدة أخرى : ” السعودية بالأمس واليوم وغدًا، تحظى بمكانة خاصة في قلبي”.

وكانت علا الفارس، قد تعرضت لحملة انتقادات، من قبل متابعين سعوديين وعرب، في ظل مقاطعة بعض الدول العربية لقطر.

وتم اتهام الفارس باللجوء الى الفضائيات القطرية، بعد استقالتها من “إم بي سي”.

حاربوني من اجل كلمة هلا بالخميس التي اعتبروها وكأنها نشيد وطني في وقت هي ظاهرة يرددها كل العرب لمغني سوري ..سنة كاملة من الإساءات بكل اشكالها دون توقف تناسى البعض ١٥ عاما من الحب و الإخلاص والاحترام والعشرة وتفننوا في محاربتي بلا ذنب ومع ذلك التزمت الصمت … — Ola Al Fares (@OlaAlfares) March 28, 2019