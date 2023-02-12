علا غانم تُصاب بارتجاح في المخ وكسور بعد تعرضها لإعتداء!

نُقلت الفنانة علا غانم إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضها لوعكة صحية وإصابتها بارتجاج في المخ ونزيف وكسور.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” عبر إنستغرام، صورة للنجمة علا غانم من داخل المستشفى.

وكتب الحساب:” تدهور حالة علا غانم الصحية بعد دخولها المستشفى. على إثر إصابتها بارتجاج في المخ وكسور ونزيف داخلي”.

وانهالت التعليقات من الجمهور الذي طلب لها السلامة، وتساءل البعض عن تفاصيل حالتها الصحية. وطالب أخرين تدخل النقابة لمتابعة أزمتها مع طليقها.

وكشفت كاميليا ابنة الفنانة المصرية علا غانم، أن والدتها تم نقلها إلى المستشفى في تطور مفاجئ لأزمتها الأخيرة مع زوجها عبد العزيز لبيب.

وقالت إنها خلال الأيام الماضية وبعد تعدي بلطجية عليها ومحاولة طردها من المنزل كانت تشعر ببعض الآلام في أنحاء جسدها.

وظنت أن الأمر مجرد كدمات وأعراض عادية نتيجة ما مرت به خلال الأزمة. لكنها عند ذهابها للمستشفى تم احتجازها لاكتشاف بعض الكسور المختلفة بالجسد وأيضاً ارتجاج بالمخ.

أزمة علا غانم مع زوجها

وتبادلت الفنانة علا غانم الاتهامات مع زوجها رجل الأعمال، وكشفت تفاصيل تعرضها للاعتداء والطرد من منزلها بالمريوطية على يد زوجها.

وقالت الفنانة، إنها فوجئت باقتحام عدد من الأشخاص رفقة زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن لبوابة منزلها بعد الاعتداء على حراس العقار وضربهم.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”: “فوجئت بخبط غريب جدًا على البوابة وبدأت في الصراخ. وبعدها اقتحم عدد كبير من الأشخاص منزلي. كان من بينهم عدد من السيدات”.

مضيفة: “زوجي اقتحم مع الناس اللي معاه غرفة مكتبي. واستولى بالقوة على الجهاز الخاص بتسجيل الكاميرات المثبتة داخل المنزل وخارجه”.

وأكدت الفنانة أن زوجها اعتدى على والدتها بالضرب أمامها، ولم تكن تستطيع الدفاع عنها.

وواصلت غانم: “استطعت الخروج لحديقة منزلي بالروب بصحبة والدتي واتصلت بالنجدة التي وصلت. وتم اصطحابي لقسم الشرطة لتحرير المحضر”.

مؤكدة: “ده بيتي اشتريته من عام 99. وفيه قضية خلع رفعتها ضد زوجي لوجود خلافات معه. ورجعت مصر أواخر شهر أكتوبر الماضي لاستكمال دعوى الخلع”.

وعلى جانب أخر رد زوجها قائلا أن علا تهجمت عليه وسددت له ضربات هي ووالدتها وظهر بكدمات في وجهه وذراعه.