علبة ياغورت تطيح بسارق قام بالسطو على منزل

أطاحت علبة ياغورت بشخص قام بالسطو على منزل في أرجينتويل بفرنسا.

وتم الكشف عن السارق بفضل الحمض النووي الخاص به، الذي تركه في علبة الياغورت الذي تناوله في موقع السرقة.

ووقعت الأحداث في جناح يقع في شارع إرنستين، في بلدة فال دواز، الأسبوع الماضي. وفقًا لتغريدة من الشرطة الوطنية الفرنسية.

وتناول الرجل الياغورت في الموقع، وأخذت الشرطة الحمض النووي الخاص به.

وفقًا للمعلومات الواردة من BFM Paris-Île-de-France، تم التعرف على اللص المعروف لدى الشرطة بالفعل.