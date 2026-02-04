علف جديد للأغنام واستيراد الحافلات.. ملفات هامة على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأربعاء، إجتماعا للحكومة.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط تطوير المحروقات 2026-2030، الذي يشكل إطارا إستراتيجيا رئيسيا بالنسبة لتطور قطاع المحروقات والدعم المستدام للإقتصاد الوطني. حيث يعكس هذا المخطط توجيهات أعلى السلطات في البلاد. لاسيما في مجال تطوير فروع التكرير، والبتر وكيماويات، والأسمدة، وتحلية مياه البحر. وكذه الإجراءات المتخذة لتحسين تثمين المحروقات، وتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وتوطيد القدرات الصناعية للبلاد.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع إنشاء خط السكة الحديدية الأغواط -غرداية- المنيعة. حيث يندرج هذا المشروع الذي يكتسي أهمية وطنية، في إطار تجسيد مخطط العصرنة من خلال ربط شبكة السكك الحديدية وإنشائها. بما يتماشى مع المشاريع الكبرى ذات العائدات العالية.

وقد درست الحكومة وضعية مدونة مشاريع التجهيز المسجلة في ميزانية الدولة، وذلك قصد تطهير العمليات عديمة الجدوى. مما يسمح بتوجيه مجهودات الدولة نحو استكمال البرامج الجارية ذات فائدة اقتصادية واجتماعية مؤكدة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض تقديمي حول علف جديد للأغنام يسمى “تمر الأغنام”، وهو منتوج مبتكر منبثق عن الاستخدام الأمثل لمخلفات التمور. ويتعلق الأمر بمنتوج مبتكر حاصل على براءة اختراع. وقد تم تطويره من قِبل مركز البحوث العلمية والتقنية للمناطق القاحلة في بسكرة. ويندرج ضمن مبادرة لتثمين البحث العلمي المطبق في القطاع الزراعي. و هذا العلف المصمم لتسمين الأغنام، من شأنه أن يوفر بدائل للذرة العلفية المستوردة.

من جهة أخرى، وفي سياق متابعة وضعية المناطق التي تعاني من شح المياه، وتزويدها بالماء الشروب، لاسيما في جنوب البلاد. استمعت الحكومة إلى عرض حول إطلاق مشروعي إنجاز محطتي تصفية المياه من الأملاح المعدنية بتامنغست وتندوف، اللذين أقرهما رئيس الجمهورية.

وأخيرًا، اطلعت الحكومة على مدى تقدم عملية استيراد وتوزيع حافلات النقل العمومي. التي تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق باستيراد 10.000 حافلة جديدة. موجّهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين.

