علماء الجزائر بالخارج يوجهون نداءً للمواطنين حول فيروس كورونا

دعا علماء جزائريون مقيمون بالخارج، جميع المواطنين، إلى إتخاذ جميع التدابير التي أوصت بها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، لمكافحة فيروس كورونا.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وجه العلماء اليوم الأربعاء، نداء للمواطنين، قالوا فيه أن فيروس كورونا وباء عالمي يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة، ويسبب مرضا رئويا خطيرا.

و في غياب علاج فعال للفيروس، فإن أحد أفضل الاجراءات للتعامل مع “كوفيد 19” هو ابطال انتشاره بين الناس، يضيف البيان.

وأوصى العلماء بضرورة اتباع الاحتياطات اللازمة كغسل اليدين بالصابون والماء، أو فرك اليدين بمطهر كحولي مع ضرورة تغطية الفم والأنف بقناع طبي أو منديل أو ثني الكوع عند العطس أو السعال.

بالإضافة إلى تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام، بدون وقاية.

ودعا العلماء إلى ضرورة تجنب الملامسة المباشرة ودون وقاية للحيوانات الحية، والأسطح التي تلامسها.

وضرورة تجنب التجمع مع الناس من حفلات المناسبات الرياضية والاجتماعية، وتجنب التجمعات وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة كونها تساهم بإنتشار الفيروس.

ودعا العلماء الجزائريين، المواطنين، للبقاء في المنزل مع تجنب الاتصال بالمسنين والمصابين بأمراض مزمنة كالسكرى وأمراض القلب، والحد من زيارة الأقارب والمرضى.

وشدد العلماء، على ضرورة إتباع استراتيجية العزل الاجتماعي لمنع الإنتشار الواسع للعدوي في الجزائر بشكل فعال.