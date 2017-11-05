أثنى علماء الدين في المملكة العربية السعودية، على الإجراءات التي اتخذتها هيئة محاربة الفساد.

وقالت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

وجاءت تصريحات الهيئة، بعد ساعات من القرارات التي أصدرها الملك سلمان بتوقيف عشرة أمراء، وعشرات الوزراء السابقين بتهم فساد.