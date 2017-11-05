علماء السعودية يباركون قرارات الملك سلمان

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علماء السعودية يباركون قرارات الملك سلمان
بقلم ياسين هني

أثنى علماء الدين في المملكة العربية السعودية، على الإجراءات التي اتخذتها هيئة محاربة الفساد.

وقالت هيئة كبار العلماء السعودية، في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب.

وجاءت تصريحات الهيئة، بعد ساعات من القرارات التي أصدرها الملك سلمان بتوقيف عشرة أمراء، وعشرات الوزراء السابقين بتهم فساد.

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التعليقات (2)

  • عمار

    مساكين علماء الدنيا و البلاط ، فهم مع ولي الأمر و ليس مع ما أمرنا الله به ، فهؤلاء علماء النفاق و سينالون عقابهم يوم الحساب.

  • بن أحمد

    اتق الله في نفسك
    اطلعت الغيب أم ماذا
    إذا كانت هذه مكانة العلماء عندك فما مكانة غيرهم من المسلمين
    و اعلم أن : “لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة”. كما قال أبو القاسم الحافظ بن عساكر رحمه الله

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