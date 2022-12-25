علماء المسلمين: الإسلام يبيح أكل طعام “أهل الكتاب” وهذا ما قاله عن تهاني “الكريسماس”
كشف رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد العيسى، حكم الشرع من تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. كما أوضح العيسى في حديث له خلال برنامج “في الآفاق”، أنه لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بـ”الكريسماس”. أو غيره من الأعياد الأخرى.
في حين، لفت إلى أن تبادل التهاني مع غير المسلمين، صدرت بجوازها فتاوى من علماء كبار في العالم الإسلامي. ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي.
وأردف أن الاعتراض فقط يكون في المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا، وليس ظنيا. مشيرا إلى أن تهنئة غير المسلمين، مصلحة ظاهرة تخدم سمعة الإسلام.
وأشار العيسى إلى أن الإسلام يبيح أكل طعام “أهل الكتاب”، وهي الذبائح، ولم يبح طعام غيرهم. مستدركا، وهذا لا يعني الإقرار بدينهم. وأفاد بأن الهدف من هذه التهاني هو تعزيز التعايش والوئام في عالم هو اليوم أحوج ما يكون لذلك.
هل تبادل التهاني مع غير المسلمين – وتحديدا أهل الكتاب – ذوبان للهوية الإسلامية؟
الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg
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— في الآفاق (@hiaahsanshow) December 23, 2022