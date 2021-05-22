علماء الهند يبتكرون اختبارا جديدا لاكتشاف كورونا بـ”الماء المالح”

أخبار العالم
  • -
  • 0
علماء الهند يبتكرون اختبارا جديدا لاكتشاف كورونا بـ”الماء المالح”
بقلم نسرين محفوف

كشف الباحثون بالمعهد الوطني لبحوث الهندسة البيئية الهندي عن ابتكار جديد، يخص اختبار الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب ما تداولته وسائل إعلامية، فيعتبر هذا الأخير بديلا سهلا لتحليل  PCR وأرخص.

كما يعد وسيلة جيدة للأشخاص الذين يخشون إجراء مسحة البلعوم الأنفي.

ويعتمد هذا الاختبار على الغرغرة بعينة من محلول الماء المالح.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news  منح المجلس الهندي للأبحاث الطبية  الموافقة على استخدام اختبار Saline Gagle.

ويعد هذا الاختبار هو الأول من نوعه على مستوى العالم بموجب التقنية الجديدة.

ويتم الاختبار بإحضار أنبوب مع 5 مل من الماء المالح، ثم ملأ الفم بالمياه المالحة وتدويرها داخل الفم.

وبعد 15 ثانية، يقوم الشخص المعني بملأ الأنبوب بالماء المغرغر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=998973

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com