علماء الهند يبتكرون اختبارا جديدا لاكتشاف كورونا بـ”الماء المالح”

كشف الباحثون بالمعهد الوطني لبحوث الهندسة البيئية الهندي عن ابتكار جديد، يخص اختبار الإصابة بفيروس كورونا.

وحسب ما تداولته وسائل إعلامية، فيعتبر هذا الأخير بديلا سهلا لتحليل PCR وأرخص.

كما يعد وسيلة جيدة للأشخاص الذين يخشون إجراء مسحة البلعوم الأنفي.

ويعتمد هذا الاختبار على الغرغرة بعينة من محلول الماء المالح.

ووفقًا لتقرير لموقع time now news منح المجلس الهندي للأبحاث الطبية الموافقة على استخدام اختبار Saline Gagle.

ويعد هذا الاختبار هو الأول من نوعه على مستوى العالم بموجب التقنية الجديدة.

ويتم الاختبار بإحضار أنبوب مع 5 مل من الماء المالح، ثم ملأ الفم بالمياه المالحة وتدويرها داخل الفم.

وبعد 15 ثانية، يقوم الشخص المعني بملأ الأنبوب بالماء المغرغر.