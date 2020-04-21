علماء جزائريون مقيمون بأمريكا يتبرعون لإقتناء العتاد الطبي لمعهد باستور الجزائر

أطلق كل من البروفيسور، طه مرغوب وبلقاسم حبة، جزائريان مقيمان بالولايات المتحدة، مبادرة من اجل اقتناء العتاد الطبي لصالح معهد باستور الجزائر.
حيث يتم التنسيق مع القنصلية العامة للجزائر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لشراء أجهزة للكشف عن الفيروس بقيمة 30000 دولار .
كما سيتم اقتناء متطلبات أخرى طبقا للحاجيات المعبر عنها مع الأخذ في الحسبان توفر الأجهزة.
للتذكير فقط فإن البروفيسور طه مرغوب هو أستاذ-باحث في قسم المناعة في كلية الطب في ميموريال سلوان في مركز السرطان في نيويورك كما أنه رئيس الجمعية الجزائرية-الأمريكية للباحثين في مجال العلوم.
أما بلقاسم حبة فهو باحث في مجال التكنولوجيات المبتكرة و حائز على أكثر من 1400 براءة اختراع كما يصنف ضمن المبتكرين ال100 الأوائل في الولايات المتحدة الأمريكية.
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