علماء روس يبتكرون دواءً لعلاج السرطان

عرض علماء وطلاب ومراكز بحوث علمية، من 40 دولة، 800 ابتكار جديد، منها 40 ابتكارا عرضه علماء روس، أهمها عقار يرفع فعالية علاج السرطان.

وذلك خلال الدورة الـ47 لصالون الاختراعات الدولي، الذي أقيم في جنيف، في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 أفريل 2019.

واشتركت جامعة قازان الفدرالية، لأول مرة في هذا الصالون، وعرضت عقارين سيبدأ اختبارهما على البشر، في هذه السنة.

ويقول رئيس كرسي الطب الكيميائي في الجامعة، قسطنطين بالاكين: “عرضنا عقارا مضادا للالتهابات وآخر يرفع فعالية علاج السرطان”.

ويستخدم العقار الأول، لعلاج الالتهابات المزمنة وبالخصوص الجهاز العضلي الهيكلي، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل.

ومن المفترض أن تستمر فترة علاج معظم الالتهابات المزمنة بهذا العقار “KFU-01” مدة أسبوع.

وسوف تبدأ الإختبارات السريرية للعقار “KFU-01″، في منتصف السنة الحالية.

أما العقار الثاني، الذي عرض في صالون جنيف، فهو دواء مكمل، يزيد من فعالية الأدوية المستخدمة، في علاج معظم أنواع السرطان.

وأطلق على هذا العقار “KFU-02″، وهو مثبط مبتكر لناقلات “АВС” العكسية، يمنع الخلايا السرطانية من مقاومة الأدوية المضادة للأورام الخبيثة.

وأضاف بالاكين، أنه عند اختبار هذا العقار على الفئران والأرانب المخبرية، ساعد مع الأدوية المستخدمة في العلاج الكيميائي، على إبطاء نمو الأورام، وفي بعض الحالات تم القضاء عليها تماما.

وسوف تبدأ الاختبارات السريرية لهذا العقار، في منتصف السنة الجارية أيضا، حسب موقع روسيا اليوم.