علماء روس يكتشفون مضادا حيويا جديدا

درس علماء روس النشاط المضاد للميكروبات لجسيمات الأسبارتات النانوية من الكيتوزان. حيث يمكن أن يصبح المركب مسبقا أساسا لعدد من الأدوية الجديدة، بما في ذلك المضادات الحيوية.

الكيتوزان مشتق من الكيتين البوليمر الطبيعي، وهو عنصر أساسي في الهيكل الخارجي لمفصليات الأرجل. هذا المركب له تأثيرات مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات.

وقال العلماء إنه في ظل ظروف معينة، يمكن للمادة أن تظهر نشاطًا مضادًا للسموم ومنبهًا للمناعة ومضادًا للالتهابات.

وقام فريق من الباحثين بتصنيع الشيتوزان الأسبارتات سابقا، وهو مشتق من الشيتوزان وحمض الأسبارتيك. تم تخصيص العمل الجديد للفريق لدراسة النشاط البيولوجي للجسيمات النانوية لهذا المركب. والذي، وفقًا للعلماء، لديه آفاق كبيرة في علم الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

كما طوّر الفريق العلمي طريقة جديدة للحصول على الجسيمات النانوية. وفقا له، لم يتم وصفها في الأدب العالمي والمحلي. وأدت إضافة الجسيمات النانوية لمركبنا إلى الموت الجماعي للمكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية وغيرها من البكتيريا. في المستقبل، نعتزم استخدام هذه الخصائص لمركبنا لتطوير مضادات حيوية جديدة”.

المركب متوافق تماما مع خلايا الدم وأنسجة الجسم الأخرى. أظهر الاختبار الحيوي أن الجسيمات النانوية للمركب الجديد قادرة على تسريع نمو خلايا النسيج الضام عدة مرات.

نتائج الدراسة تشير إلى أن الجسيمات النانوية لأسبارتات الشيتوزان يمكن استخدامها على نطاق واسع في إنشاء أنواع جديدة من الأدوية واللقاحات. كما ستكون مطلوبة أيضا في مختلف التقنيات البيولوجية والدوائية”، حسب مجلة “ميكروبيولوغي”.