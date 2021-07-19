علماء صينيون: فيروس كورونا طبيعي المنشأ وليس اصطناعيا

أثبت مجموعة من العلماء الصينيين، أن أصل فيروس كورونا، لا يمكن إلا أن يكون طبيعي المنشأ، ولا يمكن لهذا الفيروس الظهور في المختبر.

وحسب صحيفة ” Science China Life Sciences”، نفذ أكثر من 20 عالما صينيا بالإضافة إلى باحثة بريطانية تعمل في الصين، دراسة علمية.

واستنتج العلماء من هذه الدراسة، أن الفيروس التاجي من أصل طبيعي.

وأوضح العلماء، أن فيروس SARS-CoV-2 قد تكيف بشكل جيد للغاية مع البشر مقارنة بعينة SARS-CoV لعام 2003. وأشار العلماء، إلى إن هذا المستوى من القدرة على التكيف، تبلور وتطور على ما يبدو، خلال فترة طويلة.

وأضاف الخبراء، إن الفيروس، تعرض لشكل من أشكال التطور في البشر، مما أدى إلى حصوله على هذه الدرجة من القدرة على التكيف، ولا يزال غامضا كيف حدث ذلك بالضبط.

وأشار العلماء، إلى إن الفيروس SARS-CoV-2 لم يكن بمقدوره التطور في سوق الحيوانات في مدينة كبيرة، ويبدو تطوره في المختبر أقل احتمالا.