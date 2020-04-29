علماء صينيون: كورونا سيصبح مرضا موسميا واستحالة القضاء عليه نهائيا

قال علماء صينيون، إنهم واثقون بأنه لا يمكن استئصال فيروس كورونا كليا من الوجود، كما حدث مع فيروس سارس.

وورجح العلماء، حسب وكالة بلومبرغ، أن يصبح COVID-19 مرضا موسميا كالإنفلونزا.

وقال مدير معهد علم الأحياء في الأكاديمية الصينية للعلوم، جين تشي، في مؤتمر صحفي: “على الأرجح، سيكون هذا وباء يتعايش معه الناس لفترة طويلة، ويصبح موسميا ويستمر في جسم الإنسان”.

وفي الصين، حيث أصبح الوباء تحت السيطرة، لا يزال يتم اكتشاف العشرات من الحالات دون أعراض الإصابة بالفيروس التاجي يوميا.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، أن كورونا يمكن أن يصبح مرضا موسميا.

وأوردت “بلومبرغ”، أن هناك إجماعا بين العلماء البارزين والعديد من الحكومات على أنه من غير المحتمل أن يتم استئصال الفيروس بالكامل، على الرغم من إجراءات الحجر الصحي.