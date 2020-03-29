علماء صينيون يكتشفون مدة بقاء كورونا نشطا.. يعيش 7 أيام على البلاستيك!

المجتمع
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علماء صينيون يكتشفون مدة بقاء كورونا نشطا.. يعيش 7 أيام على البلاستيك!
بقلم نادية بن طاهر

اكتشف مجموعة من العلماء الصينيين، في جامعة هونغ كونغ، درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن البيانات التي نشرها العلماء على بوابة “medRxiv” الطبية المتخصصة، إن فيروس كورونا يبقى مستقرا لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات بغياب أي تطهير له، ولا يبدأ نشاطه في الانخفاض إلا بعد 14 يوما.

واكتشف الخبراء، أن الفيروس يظل صامدا على سطح الأجسام المختلفة، فهو يبقى على الورق لمدة 3 ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين.

ويعيش الفيروس التاجي على الزجاج، حتى 4 أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام، حسب ذات المصدر.

كما لاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى 7 أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.


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