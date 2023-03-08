علماء فلك قلقون من إزدحام الأقمار الإصطناعية في الفضاء

حذّر علماء الفلك من أن الأقمار الإصطناعية، قد تشكل تهديدا كبيرا للفضاء نتيجة الومضات الضوئية المنبعثة منها. لأنها تظهر في الصور الملتقطة بواسطة التلسكوبات وتؤثر على فهم وتحليل التغيرات الفضائية.

وحذّرت مجلة “نيتشر” المختصة في الشؤون العلمية، من وجود أعداد ضخمة من الأقمار الإصطناعية في السماء. كما أعرب قلقهم بشأن ما يمكن أن يحدث نظرا للعدد المتزايد من هذه الأجسام فوق الأرض. فيما حذروا مرارا وتكرارا من أن مجموعات الأقمار الإصطناعية الجديدة. التي يتم إطلاقها لتملأ السماء، تعيق عمليات الرصد الأرضية من الفضاء.

ووفق مجلة نيتشر، فإذا استمر إطلاق الأقمار الإصطناعية بهذه الوتيرة. سيواجه العلماء معوقات كبير في رصد الملاحظات عبر مسار محدد يُستند إليه في مراقبة الفضاء.

كما راقب العلماء الصور الواردة من الفضاء بين عامي 2002 و2021. كما تبين أن اثنين ونصفا في المائة من حالات سطوع النجوم، كانت عبارة عن أقمار اصطناعية صادف مرورها بالفضاء.

وحسب الخبراء، فإن غالبية هذه الأقمار تتبع شركة “سبيس أكس” الأميركية وتؤثر على صور السماء في الليل، حيث تظهر هذه الأقمار على شكل شرائط ساطعة بيضاء، وتؤثر على رؤية النجوم.

كما يخشي العلماء من أن الحزم العملاقة من الأقمار. يمكن أن تحجب في المستقبل نطاق صور التلسكوبات الضوئية وتتداخل مع عمليات الرصد الفلكية. وعدد الأقمار الإصطناعية “ستارلينك” الفعالة الموجودة في الفضاء خلال الوقت الحالي هو 3580.

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