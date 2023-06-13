علماء فلك يكتشفون نظاما “نادرا” في الفضاء

إكتشف علماء فلك من جامعة برمنغهام البريطانية، مؤخرا، نظاما متعدد الكواكب يدور حول نجمين.

وأطلق العلماء على النظام متعدد الكواكب الذي قاموا باكتشافه اسم BEBOP-1c. وهو عبارة عن كواكب تدور حول نجمين في المركز.

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد تمكن العلماء من رصد النظام بفضل تقنية “التحليل الطيفي الدوبلري”. هي طريقة غير مباشرة للعثور على الكواكب خارج المجموعة الشمسية. بقياس السرعة الشعاعية في طيف النجم المستضيف للكوكب. كذلك استعان العلماء في اكتشافهم بتلسكوب TESS التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

وتعليقا على هذا الاكتشاف، قال عالم الفلك ديفيد مارتن: “لم يعرف حتى الآن سوى 12 نظاما دائريا. وهذا ليس سوى الثاني الذي يستضيف أكثر من كوكب واحد”.

ونشرت مجلة “علم الفلك” مجموعة من المعلومات الخاصة بالنظام المكتشف. حيث يستغرق 215 يوما لإتمام دورة المدار، كما أن كتلته أكبر بمعدل 65 مرة من الأرض.