علماء كوبيون يطوِّرون لقاحا ضد فيروس كورونا

أقدم علماء كوبيون على تطوير أول مشروع لقاح كوبي لمواجهة جائحة الفيروس التاجي (كوفيد19) والذي سيطرح في الأسواق باسم “صوبيرانا 01”.

ونقلت وكالة أنباء أمريكا اللاتينية “برينسا لاتينا”عن العلماء قولهم، ” أنه تم تطوير لقاح مرشح ضد هذا المرض في ظرف ثلاثة أشهر فقط وتبدأ المرحلة الأولى من تجاربه السريرية في 24 اوت الجاري”.

وأوضح بيثينتي ييريث، المدير العام لمعهد فينلاي للقاحات، أن”صوبيرانا 01″ هو إسم التجربة السريرية، لكن الشعب أطلق هذا الاسم على اللقاح منذ البداية، وهو الاسم الذي يحمل معنى السيادة الوطنية في هذا المجال.

واضاف المصدر الاعلامي أنه تم في 18 أوت الإعلان عن لقاح “صوبيرانا 01” وهو الان في تجارب المرحلتين الأولى والثانية من حيث الأمان والاستجابة المناعية على التوالي، حيث يتوقع أن تنتهي هاتين المرحلتين في نوفمبر المقبل موضحة أنه في حالة كانت نتائجهما ايجابية سيتم الانتقال للمرحلة الثالثة الخاصة بتقييم فعالية اللقاح.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس الكوبي, ميغيل دياث كانيل، حث في 19 ماي الفارط يالعلماء في بلاده على انتاج لقاح وطني لتكونوالبلد سيادة”في هذا المجال، مضيفا أنه منذ ذلك الحين عمل المتخصصون من معهد فينلاي للقاحات وبشراكة مع مراكز بحث وطنية أخرىبشكل مكثف للحصول على نتائج فورية، حيث يشمل البحث 676 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و80 عاما.