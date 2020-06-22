علماء: كورونا لا ينتقل عبر المنتجات البلاستيكية

المجتمع
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علماء: كورونا لا ينتقل عبر المنتجات البلاستيكية
بقلم نادية بن طاهر

قال مجموعة من العلماء المدافعين عن البيئة، أن الحاويات والعبوات البلاستيكية، قابلة لإعادة الإستخدام وآمنة على الصحة.

وحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن 119 عالما من 18 دولة، أشاروا في بيان إلى إمكانية إعادة استعمال الأدوات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، مع مراعاة تعقيمها.

وقالت أستاذة الكيمياء في جامعة أكسفورد، شارلوت ويليامز: “نأمل أن نتخطى أزمة كوفيد-19، وندعو لتجنب الاستهلاك المفرط للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد”.

وعلقت الناشطة في منظمة “غرين بييس” ببريطانيا، نينا شرانك، قائلة: “كثيرون كانوا يتخلصون نهائيا من الأكواب والزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام خوفا من كورونا، لذا فمن الرائع أن يطمئننا عدد كبير من العلماء بأن هذه الأدوات آمنة للاستعمال مجددا إن تم تنظيفها بشكل صحيح”.

وأكدت بعض الأبحاث، إمكانية إنتقال فيروس كورونا، بلمس الأسطح الملوثة بالفيروس، الأمر الذي جعل كثيرين يتخلصون من الأدوات البلاستيكية القابلة للاستعمال أكثر من مرة، خوفا من تحولها لبيئة ناقلة للعدوى.


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