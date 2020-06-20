علماء نيجيريون يعلنون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا

قال مجموعة من العلماء في نيجيريا، أنهم قد توصلوا إلى إكتشاف لقاح لفيروس كورونا.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، فمن المتوقع أن يتم تعبئة اللقاح لاستخدامه على نطاق واسع خلال 18 شهرا على الأقل.

وقال رئيس مجموعة COVID-19 للأبحاث، الدكتور أولاديبو كولاولي أن فريقه يؤمن أنه سيضع حلولا لهذه الجائحة العالمية.

وأكد العالم، أن اللقاح حقيقي، وقد قاموا بالتحقق منه لعدة مرات.

وأورد ذات المتحدث، إن عدد الذين يحتاجون إلى لقاحات أكثر من أولئك الذين يحتاجون إلى الأدوية، ولهذا ركز البحث على لقاح.

وأضاف أن إطلاق اللقاح سيستغرق ما لا يقل عن 18 شهرا لاستخدامه على نطاق واسع، نظرا لما يتطلبه من البحث والتحليل والموافقات التي تطلبها السلطات الطبية.