علماء يحذرون.. الوباء القادم سيكون سببه الأنفلونزا

أظهر استطلاع دولي كشفت عنه صحيفة الغارديان أن غالبية الخبراء يعتقدون أن الوباء القادم سيكون سببه فيروس الأنفلونزا.

وبحسب الدراسة، فإن 57% من كبار خبراء الأمراض المعدية – الذين شملهم الاستطلاع 187 شخصا. يعتقدون أن سلالة من فيروس الأنفلونزا ستكون سببا في الوباء العالمي المقبل.

“في كل شتاء، تظهر الأنفلونزا، ويمكننا أن نطلق على هذه الأوبئة أوبئة صغيرة. يتم التحكم فيها بشكل أو بآخر لأن السلالات المختلفة التي تسببها ليست شديدة الخطورة. لكن هذا لن يكون بالضرورة هو الحال إلى الأبد”. كما أوضحت الصحيفة البريطانية. جون سلمانتون غارسيا، الباحث في جامعة كولونيا الذي قاد الدراسة.

بالنسبة لـ 21% من العلماء المشاركين في الدراسة، فإن السبب الثاني الأكثر احتمالا لحدوث جائحة، بعد الأنفلونزا، هو مرض “X”. أي العامل الممرض غير المعروف حتى الآن.

وتدرس هذه الفرضية بشكل خاص لجنة المراقبة والتنبؤ بالمخاطر الصحية (كوفار). التي خلفت المجلس العلمي المسؤول عن تنوير السلطات العمومية بشأن جائحة كوفيد-19.

وقد أعربت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الماضي عن “قلقها البالغ”. إزاء الانتشار المتزايد لسلالة H5N1 من أنفلونزا الطيور إلى أنواع جديدة.

والخوف هو أن فيروس H5N1، الذي أظهر لدى الأشخاص المصابين عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة “معدل وفيات مرتفع بشكل غير عادي”. سوف يتكيف ليصبح قادراً على الانتقال من إنسان إلى إنسان. لا يوجد حاليًا أي دليل على انتقال فيروس H5N1 من إنسان إلى آخر.