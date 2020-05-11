علماء يحذرون من إحتمال إنتقال فيروسات غريبة من كوكب المريخ إلى الأرض

حذر علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية من احتمال انتقال فيروسات غريبة من كوكب المريخ إلى الأرض، من خلال الرحلات الفضائية العائدة من الكوكب الأحمر، وطالبوا بضرورة إخضاع المركبات التي تقوم بمثل هذه الرحلات للتعقيم المكثف.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن خبراء من الجامعة، أن عينات الصخور القادمة من كوكب المريخ قد تنقل فيروسات غريبة إلى كوكب الأرض، الأمر الذي يضع العلماء أمام احتمال مواجهة جديدة من الفيروسات.

وسيتعين على الصواريخ العائدة من المريخ الخضوع لعملية تعقيم كيميائية، تتضمن تعريضها لحرارة شديدة، كما سيتوجب على من سيكونون على متنها وكذلك عينات الصخور، الخضوع للحجر الصحي لفترة من الزمن لحين التحقق من سلامتها من أي فيروسات خارجية.

وقال سكوت هوبارد أستاذ علوم الطيران والفضاء في ستانفورد، إن حماية كوكب الأرض يجب أن تكون إحدى أولوياتنا عند وصول أي شخص أو أي شيء من المريخ.

وأشار إلى احتمال أن تحتوي الصخور القادمة من كوكب المريخ، التي يبلغ عمرها ملايين السنين، على أحياء نشطة منخفضة للغاية.