علماء يحذرون من عواقب غير متوقعة لتغير المناخ

صرّح علماء بأن جميع الدراسات السابقة، والتي ركزت على ارتفاع درجات حرارة الهواء والماء. فشلت في تقدير التهديد الذي تشكله موجات الحرارة في التربة. حيث أن ارتفاع الحرارة بشكل مفرط سيؤدي إلى عواقب غير واضحة ولكنها مشؤومة على سكان الكوكب جميعا.

وأكد الباحثون، أن درجات حرارة التربة لم تجذب سوى القليل من الإهتمام بشكل عام في دراسات تغير المناخ الناجم عن السلوك الإنساني. ويرجع ذلك إلى أن تعقيدات القياس تجعل من الصعب العثور على بيانات موثوقة. حول درجات حرارة التربة مقارنة بدرجات حرارة الهواء القريب من السطح.

وقام فريق من العلماء والباحثين من جميع أنحاء ألمانيا، بجمع بيانات درجة حرارة التربة وقاموا بحساب هذا المؤشر للعشرة سنتيمترات العليا من التربة. وللهواء الذي يصل إلى مترين فوق السطح، في 118 محطة طقس في جميع أنحاء أوروبا. حيث وجد الباحثون في ثلثي هذه المواقع، إتجاها أقوى في درجات الحرارة القصوى داخل التربة مقارنة بالهواء فوقها.

وأفاد الباحثون بأن عدد الأيام التي ترتفع فيها درجات حرارة التربة يتزايد بسرعة أكبر من ما هي في الهواء. مرجعين ذلك، إلى حد كبير إلى التغيرات في رطوبة التربة. نظرا لدورها الرئيسي في التأثير على تبادل الحرارة بين التربة والهواء.

وأضاف الباحثون، بالقول: “إن قدرة درجات الحرارة القصوى في التربة على تجاوز درجات الحرارة القصوى في الهواء يمكن أن يكون لها آثار خطيرة. إذ لا يقتصر الأمر على الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة أو الشبكات الغذائية الأوسع التي تعتمد عليها، بل يتعدى ذلك”.

وحذّر الباحثون من أنه إذا كانت التربة أكثر دفئا من الهواء فوق السطح. فإنها قد تطلق حرارة إضافية في الغلاف الجوي السفلي وكربون إضافي. ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

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