علماء يطورون علاجاً جديداً لإعادة نمو الأسنان المفقودة!

لم تعد الانجازات العلمية تدهشنا، فسوف يأتي اليوم الذي ننسى فيه زراعة الأسنان، وهو ما كشفته نتائج دراسة يابانية جديدة.

وأجرى الدراسة، علماء جامعتي كيوتو وفوكوي، ووجدوا أن الأجسام المضادة للجين USAG-1، تحفز نمو الأسنان لدى الفئران التي تعاني من تشوهات النمو.

وتمكّن العلماء من تحديد عنصرين رئيسيين في نمو الأسنان، وهما بروتين العظام المورفولوجيني BMP ومسار الإشارات Wnt.

ويساهم العنصران المعنيان، في تشكيل العديد من الأنسجة والأعضاء في مراحل مختلفة من تطور الجنين.

وكان الباحثون يعلمون، أن كبح نشاط الجين USAG-1 يحفز نمو الأسنان، وأن هذا الجين يتفاعل مع بروتين BMP وبروتين Wnt.

لذلك قرروا التأثير بالذات على هذا الجين، للحد من الآثار السلبية المحتملة للعلاج.

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة، أجساما مضادة وحيدة النسلية، لاستهداف هذا الجين.

وقد سمحت بعض التجارب للباحثين بتحديد نوع واحد من هذه الأجسام المضادة، تمكن من كبح تفاعل الجين USAG-1 مع البروتين BMP.

واتضح للعماء، أن حقنة واحدة من الدواء كافية لنمو السن الناقصة.

ويخطط الباحثون إلى إجراء تجارب جديدة على حيوانات أكبر.

وأشار الباحثون، إلى أنه وفي حالة حصولهم على نتائجها إيجابية، فسوف يأتي اليوم الذي يصبح من السهل إنماء سن جديدة.