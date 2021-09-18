علماء يعثرون على فيروسات مماثلة لكوفيد-19 في خفافيش بدولة لاوس

اكتشف علماء أن الخفافيش المتواجدة في الكهوف الجيرية بشمال دولة لاوس الآسيوية، تحمل فيروسات كورونا. تتشارك في خواص رئيسية مع فيروس كورونا المستجد، ما يجعلهم أقرب إلى تحديد مصدر انتشار كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية أن الباحثين في معهد باستور الفرنسي وجامعة لاوس. كانوا يبحثون عن فيروسات مماثلة لـ”كوفيد-19″، بين خفافيش حدوة الحصان التي تعيش في كهوف لاوس.

ووجد العلماء 3 سلالات من الفيروس قادرة على الارتباط بخلايا جسم الإنسان. مماثلة بشكل كبير مع تلك الموجودة في فيروس كوفيد-19.

وأكد هذا الاكتشاف العلمي وجود فيروسات متعلقة بكوفيد-19 في الطبيعة. كما يدعم نظرية أن الجائحة بدأت بسبب انتشار فيروس متأصل في الخفافيش.